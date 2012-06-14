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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 15:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆今日再次有大规模期权到期

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* 美元/日圆在79.50、79.00和79.90再次有大规模选择权到期

* 欧元/日圆在100.30,欧元/英镑在0.8150、英镑/美元在1.5580

* 欧元/美元在1.2500、1.2550和1.2600亦有大规模期权到期

* 澳元/美元到期水准在0.9900和0.9950.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

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