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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 15:29 BJT

《汇市简讯》欧元可望走高,主要动力为轧仓获利

0710GMT

欧元/美元轧仓行动在1.2600上方遇阻触顶,但市场气氛变化不大.市场仓位偏空,目前企图在希腊周日选举之前守住获利.

下档买单分布在1.2530-50及1.2500前方,如果欧元并未跌至这些水准,投机客很可能会入市回补空头.

欧元再度挑战1.2600及1.2620上方停止单的机率很高.

1.2500及1.2600选择权到期的相关对冲操作,或许会构成一些卖压,但若升至1.2700也不令人意外.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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