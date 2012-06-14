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债券 | 2012年 6月 14日 星期四 15:40 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑一周期波动率触及七个月新高

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* 欧元/英镑一周期波动率报11.75%,为11月1日以来最高,一天前在11.25%

* 周日希腊选举的事件风险为波动率上扬背后的原因

* 一周期波动率上周五在约7.5%

* 主要外商银行为希腊退出欧元区的可能性预作准备

* 穆迪昨晚将赛普勒斯(塞浦路斯)信用评等调降两个级距.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

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