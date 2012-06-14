《汇市简讯》欧元/英镑一周期波动率触及七个月新高

更新版 1-香港个股：中国再保险首度境外发行8亿美元票据，获2.5倍超额认购
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
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* 欧元/英镑一周期波动率报11.75%,为11月1日以来最高,一天前在11.25%
* 周日希腊选举的事件风险为波动率上扬背后的原因
* 一周期波动率上周五在约7.5%
* 主要外商银行为希腊退出欧元区的可能性预作准备
* 穆迪昨晚将赛普勒斯(塞浦路斯)信用评等调降两个级距.(完)
--编译 王冠中;审校 吴云凌
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路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。
路透台北3月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减1,302.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7 兆(万亿)1,519.40亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减99.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 3/1 132.00 1,134.00 +1,002.00 *3/2 9,795.30 9,079.80 -715.50 3/3 3,408.00 1,819.00 -1,589.00 总计 13,335.30 12,032.80 -1,302.50 注*：3/2包含14天期定存单，金额共1,254亿台币。
当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。