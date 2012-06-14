版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:36 BJT

〔全球金市〕黄金连涨四日之后持稳,关注希腊局势发展

路透新加坡6月14日电---金价周四持稳,投资人在希腊大选之前仍绷紧神经.金价上日录得连续第四日上涨,因疲弱的美国经济数据引发货币刺激政策的臆测.

现货金本周上涨超过1%,打破与欧元亦步亦趋的走势.投资人怀疑欧元区控制债务危机的能力,纷纷涌向避险性质的黄金.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐