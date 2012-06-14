版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 14日 星期四 15:41 BJT

〔标题新闻〕德意志银行财务长称,目前旗下亚洲投资银行未有更多缩减成本措施

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA4161]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐