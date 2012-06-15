《热点透视》国内投资需求强劲协助大马公司缔造今年亚洲最大IPO

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍
路透香港6月14日电---马来西亚意外跻身成为2012年亚洲最大首次公开发行(IPO)市场.棕榈油巨头--联邦土地发展局全球创投控股公司(Felda)的31亿美元IPO,定价接近参考区间顶端,成为2012年第二大IPO案,仅次于Facebook(FB.O).吉隆坡股市的IPO排名也因而超越强大的中国市场.
Felda的IPO案得到马来西亚国内强劲买气支撑.根据IFR报导,扣掉保留给所谓基石投资者的股份,机构投资者的认购金额是供股额度的30倍以上.其中多数是马来西亚退休基金在寻找投资标的.
合理的定价也是一大助力.这笔IPO的成功与否关系到马来西亚政界人士的利益.因为IPO如果成功，可以为农户带来5亿美元的收益,而2012年又刚好是马来西亚大选年.IPO对Felda的估值约等于公司今年获利的14倍,并不算高估.这反映了棕榈油价格目前的颓势.随着原油价格走软,生物燃料的魅力也略为褪色.
日前多宗IPO出师不利,其中甚至包括奢侈品集团Graff Diamonds,而一家东南亚企业却能成功上市,这绝非意外.东南亚市场能够借助当地强劲且持续增长的投资需求.越南指标股指今年以来已上涨22%,菲律宾股市则上涨16%.而像香港这种外资比重偏高的市场,则表现低迷.
东南亚的经济基本面也颇具吸引力.当地国内需求强劲,自1997年亚洲危机以来，东南亚国家的财务状况已有长足进步.国内消费占马来西亚2010年国内生产总值(GDP)的48%,高于2000年的44%.根据世界银行资料,马来西亚总债务与GDP之比已经由2000年的45%下滑,到2010年降至34%.
Felda尚不能完全绝缘海外疲软的市场.马来西亚占全球棕榈油产量的37%,因此十分倚重国际需求.此外,随着外资的参与度提高,东南亚市场未来可能会更要看全球市场的脸色.不过目前而言,东南亚的投资人对IPO的胃口似乎仍然很好.(完)
--译文审校 隋芬
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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