《汇市简讯》俄罗斯卢布因政治和成长不确定性而受挫

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
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俄罗斯卢布可能维持疲弱一段时间.第一季国内生产总值(GDP)成长大幅下修至较上年同期成长4.0%,前值为成长4.9%.
布兰特原油报约每桶97美元,冲击政府财政;预算中原预估油价在每桶115美元.
对普京总统的抗议引发政治不确定性.资本看来正加速外流,市场希望石油输出国组织(OPEC)发布有利油价的消息.
出口商抛售欧元和美元,以支付税款,而央行支持卢布的行动料限制跌势.
美元/卢布需要刺激才能突破32-33区间.(完)
--编译 王冠中;审校 张明钧
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路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)