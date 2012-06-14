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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 16:32 BJT

《汇市简讯》俄罗斯卢布因政治和成长不确定性而受挫

0812GMT

俄罗斯卢布可能维持疲弱一段时间.第一季国内生产总值(GDP)成长大幅下修至较上年同期成长4.0%,前值为成长4.9%.

布兰特原油报约每桶97美元,冲击政府财政;预算中原预估油价在每桶115美元.

对普京总统的抗议引发政治不确定性.资本看来正加速外流,市场希望石油输出国组织(OPEC)发布有利油价的消息.

出口商抛售欧元和美元,以支付税款,而央行支持卢布的行动料限制跌势.

美元/卢布需要刺激才能突破32-33区间.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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