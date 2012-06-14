〔欧洲个股〕诺基亚将再裁员一万人,警告第二季业绩亏损大于预期(更新版)

中国证券：新疆地区企业IPO享受绿色通道，上证所已加大服务力度
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
(新增细节)
路透巴黎6月14日电---亏损累累的芬兰手机制造商--诺基亚NOK1V.HE计划在全球范围内再裁员一万人,并警告称第二季手机业务亏损可能大于预期.
此次裁员包括关闭在芬兰的唯一工厂,并将艾洛普(Stephen Elop)于2010年出任首席执行官(CEO)以来的计划裁员数扩大至超过4万人.
诺基亚周四表示,2013年年底前将额外增加约10亿欧元(13亿美元)的重组费用.
该公司还表示,在2012年剩余的三个季度,重组相关的现金流出约为6.50亿欧元,2013年约为6亿欧元.
2011年2月诺基亚宣布弃用自己的塞班(Symbian)智能手机操作系统,转用微软的Windows Phone系统,此后诺基亚股价即大跌逾70%.
CCS Insight调研主管Ben Wood称,"这些变化突显诺基亚面临挑战的严重性,尤其是面对苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的惨烈竞争."
诺基亚此前表示,将把高端手机业务Vertu出售给EQT公司.
0741GMT,诺基亚股价暴跌6.03%.(完)
--编译 田建华;审校 龚芳
路透上海3月3日 - 在中国证监会与新疆自治区政府和新疆生产建设兵团1月签署合作协议，符合条件的企业申请首次公开发行（IPO）时享受绿色通道后，上海证交所周五表示，已加大了对新疆地区企业上市服务的工作力度。
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)