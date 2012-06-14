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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 16:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑突破50日均线,多头大受激励

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* 欧元/英镑突破50日移动均线0.81068,过去七日中曾三度测试未果

* 突破后引发关于进一步升至0.8163上方一周新高的臆测

* 关于英国进一步宽松措施的传闻,增添英镑的空头气氛

* 英国企业仍是逢低承接英镑的大买家,欧元/英镑在0.8130-50处有不少卖单.(完)

--编译 王冠中;审校 隋芬

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