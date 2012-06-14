《汇市简讯》美元/日圆:买盘虽不俗,但形势偏空

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
0827GMT
* 79.00上方的买盘强劲,有来自半官方单位及获利了结者的需求
* 在美国公布零售销售数据后,基本面更为偏空
* 技术面的偏空讯号包括一目均衡转换线及一目均衡基准线呈现空头排列
* 可能跌向6月5日低点78.10
* 79.70即可见卖单,80.00卖压庞大,上方有停损单
* 79.50有数量庞大的简单期权到期 (完)
--编译 张明钧;审校 王洋
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路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。