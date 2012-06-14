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市场报道 | 2012年 6月 14日 星期四 16:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆:买盘虽不俗,但形势偏空

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* 79.00上方的买盘强劲,有来自半官方单位及获利了结者的需求

* 在美国公布零售销售数据后,基本面更为偏空

* 技术面的偏空讯号包括一目均衡转换线及一目均衡基准线呈现空头排列

* 可能跌向6月5日低点78.10

* 79.70即可见卖单,80.00卖压庞大,上方有停损单

* 79.50有数量庞大的简单期权到期 (完)

--编译 张明钧;审校 王洋

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