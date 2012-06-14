〔两岸经贸〕海关合作协议将令优质企业通关成本降低--台湾财政部

路透台北6月14日电---台湾财政部次长黄定方周四表示,在两岸签署海关合作协议后,经两岸AEO(Authorized Economic Operator)认证的优质企业,将来在两岸海关通关时将同时享有免拆柜快速通关的待遇,为企业省下可观的关务成本.

他并称,在即将举行的八次江陈会中,海关合作协议签署的重点包括AEO优质企业的相互承认、应用RFID(无线射频辨识)于跨境货柜监管、打击走私、相互通报海关规定、海关保税区的交流与合作及人员互访交流等重点.

其中将令业者省下关务成本的主要是AEO的相互承认及RFID的应用,因为此等科技将令货柜通关更为迅速,并减少人员拆柜查验的成本.

黄定方也指出,目前台湾取得AEO认证的企业有约110家,中国方面尚无数据.在协议签署后,双方海关人员都将派人到对岸检视AEO的认证,以确认未来可享快速通关优惠的企业名单.

中国是目前台湾最大的出口国,去年一年台湾出口至大陆(含香港)总值达1,240.4亿美元,占总出口额约40.2%.

主管两岸谈判事务的陆委会官员也表示,八次江陈会将于本月29日在台北召开,大陆海协会会长陈云林将于28日抵台,30日及7月1日转赴花莲参访.此次江陈会除将签署海关合作协议外,也会签署投资保障协议.(完)