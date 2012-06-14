〔两岸经贸〕海关合作协议将令优质企业通关成本降低--台湾财政部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月14日电---台湾财政部次长黄定方周四表示,在两岸签署海关合作协议后,经两岸AEO(Authorized Economic Operator)认证的优质企业,将来在两岸海关通关时将同时享有免拆柜快速通关的待遇,为企业省下可观的关务成本.
他并称,在即将举行的八次江陈会中,海关合作协议签署的重点包括AEO优质企业的相互承认、应用RFID(无线射频辨识)于跨境货柜监管、打击走私、相互通报海关规定、海关保税区的交流与合作及人员互访交流等重点.
其中将令业者省下关务成本的主要是AEO的相互承认及RFID的应用,因为此等科技将令货柜通关更为迅速,并减少人员拆柜查验的成本.
黄定方也指出,目前台湾取得AEO认证的企业有约110家,中国方面尚无数据.在协议签署后,双方海关人员都将派人到对岸检视AEO的认证,以确认未来可享快速通关优惠的企业名单.
中国是目前台湾最大的出口国,去年一年台湾出口至大陆(含香港)总值达1,240.4亿美元,占总出口额约40.2%.
主管两岸谈判事务的陆委会官员也表示,八次江陈会将于本月29日在台北召开,大陆海协会会长陈云林将于28日抵台,30日及7月1日转赴花莲参访.此次江陈会除将签署海关合作协议外,也会签署投资保障协议.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。