〔路透专访〕日本Panasonic计画在欧洲设立新的家电工厂

欧元债市：德债收益率或创美国大选来最大单周涨幅，因美加息前景升温
路透伦敦3月3日 - 德国指标10年期公债收益率周五有望创11月美国大选以来最大单周涨幅，因对美国3月加息预期升温，且欧元区通胀上升，对法国大选的担忧情绪有所缓解。
记者 Tim Kelly 编译 王冠中
路透日本草津6月14日电---日本Panasonic(6752.T)家电部门主管高见和德周四表示,公司计画最快明年在欧洲建造新厂,年产高达100万台洗衣机和100万台电冰箱,以因应欧洲地区日益增加的需求,尤其是俄罗斯地区.
高见和德在接受专访时表示,Panasonic尚未决定欧洲新厂的位置,而且也可能考虑接手其他公司现有的厂房.但他不愿透露公司计画为该厂房支付多少金额.
Panasonic目前在欧洲销售的洗衣机和冰箱都来自中国工厂或第三方制造商.
尽管Panasonic在2011/12年度创纪录净损7,720亿日圆(97亿美元),但家电部门收入却在增长.
上年度营业利润增21亿日圆至613亿日圆.
Panasonic希望这类电器的销售增加,会协助该公司恢复获利增长,抵销电视机销售疲弱的情况.
"我们的目标是要成为家电业界的龙头,"高见和德说.(完)
--译文审校 张明钧
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路透3月3日 - 周五公布的数据显示，意大利第四季经济较上季增长0.2%，较上年同期修正为增长1.0%。 意大利统计局确认第四季国内生产总值(GDP)按季增幅与初值相符，但同比增幅自初值的增长1.1%下修。 内需为季比增幅贡献了0.4个百分点，贡献最大，但库存则给经济成长造成了0.2个百分点的拖累。 第三季GDP按季增长0.3%与初值相符，同比增长1.0%，低于初值的增长1.1%。(完) (编译 许娜；审校 白云)
路透香港3月3日 - 中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司周五称，首度境外发行8亿美元票据，吸引全球逾130家大型机构认购，并录得2.5倍超额认购。