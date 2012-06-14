〔路透专访〕日本Panasonic计画在欧洲设立新的家电工厂

记者 Tim Kelly 编译 王冠中

路透日本草津6月14日电---日本Panasonic(6752.T)家电部门主管高见和德周四表示,公司计画最快明年在欧洲建造新厂,年产高达100万台洗衣机和100万台电冰箱,以因应欧洲地区日益增加的需求,尤其是俄罗斯地区.

高见和德在接受专访时表示,Panasonic尚未决定欧洲新厂的位置,而且也可能考虑接手其他公司现有的厂房.但他不愿透露公司计画为该厂房支付多少金额.

Panasonic目前在欧洲销售的洗衣机和冰箱都来自中国工厂或第三方制造商.

尽管Panasonic在2011/12年度创纪录净损7,720亿日圆(97亿美元),但家电部门收入却在增长.

上年度营业利润增21亿日圆至613亿日圆.

Panasonic希望这类电器的销售增加,会协助该公司恢复获利增长,抵销电视机销售疲弱的情况.

"我们的目标是要成为家电业界的龙头,"高见和德说.(完)