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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 07:57 BJT

台湾已公布经济指标--2012/6/15

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --

外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --

商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --

商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --

M2货币总计数(y/y) 4月 +4.72% +5.05% 6/25 --

重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% 6/21 --

外销订单(y/y) 4月 -3.52% -1.58% 6/20 --

工业生产(y/y) 4月 -2.33% -3.43%r 6/22 --

季调失业率 4月 4.19% 4.14% 6/22 --

经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --

国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --

国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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