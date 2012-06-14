〔台湾货币市场〕短率稳中微扬,受外商银资金水位走低拖累(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更新拆款及准备金数据)
* 短率稳中微扬
* 央行存单到期少且外银客户走钱
* 短票发行量微增
记者 林妙容
路透台北6月14日电---台湾银行间短率周四平稳中隐含微升压力,主因今日央行存单到期量较少,且外商银行客户走钱致资金水位降低.市场一早感受资金面偏紧,令利率在区间高位成交偏多,但午后则回复安静.
交易人士表示,外银的资金供应已有一段时间不如此前充沛,加上今日有第二批税款扣款及央行存单到期相对较少,一早缺钱的金融机构调钱稍有难度,但尚不致于找不到钱.
"整体市场资金是有少一点,但也还好."一位本地银行人士称.
本月缴税高峰已过,今日虽有第二批税款扣缴,但主要是针对首次扣款不成功的民众再度扣缴,金额有限,对市场影响不大.本月28日第三批扣缴影响更是微乎其微.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收0.511%,上日在0.512%;区间在0.388-0.74%,上日在0.388-0.73%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.77%,与上日相同.
**短票利率微扬**
短票方面,今日短票发行量较上日有所增加,加上市场整体资金稳中偏紧,推升票券商与银行间承作的利率微微上行,但幅度十分有限,主因票券商仍从法人端获可观的资金挹注,对银行依赖度并不高.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.85%.少数大型金融机构与票券商的少量成交也持坚在0.87%.
周四央行存单到期金额为790亿台币,今日共发行881亿台币存单,存单发行余额增加91亿.[TW/MMTCN]明天到期存单为3,751.5亿.
下周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,分别为周一3,473.9亿,周二46.5亿,周三2,852.5亿,周四793亿及周五2,460.5亿.下周五(22日)并有250亿台币国库券发行的紧缩因素.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负87亿台币;累计超额准备为负167亿台币,加计前期1%的超额准备为1,033亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债同业附买回(RP)利率持稳,交易商在市场资金调度有序,虽见寿险走钱,但投信仍有余钱供应,资金水位平稳中略见不均;明日为例行性支出高峰且有公司债交割,预料市况偏紧.
资金调度人士指出,近日银行端虽有余钱挹注RP市场,但承作长天期较为观望,多倾向落短不落长;另外,本月适逢季底和半年报的资金需求高峰,预料场上资金求过于供的情形将日趋严重,利率走高的压力隐然浮现,交易商已有心理准备.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
另外,周五有台电公司债交割,金额为172.5亿台币.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 黄凯/张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。