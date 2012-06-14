〔台湾个股〕鸿海中国成都园区员工厂区外高坠死亡,原因尚在调查

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月14日电---台湾大型科技产品代工厂鸿海(2317.TW)周四表示,该集团成都园区一名男性员工周三(13日)在厂区外自租公寓高坠死亡,具体原因警方正在调查中.
鸿海为全球科技大厂--苹果(AAPL.O)主要的代工厂商.这也是继鸿海承诺会持续改善员工工作环境以后首件的疑似自杀案件.
鸿海新闻稿表示,已接获成都当地警方通报,13日下午中国的成都园区一名男性员工在厂区外自租公寓高坠死亡.经内部查证此位员工系男性,23岁,今年5月份入职.该公司正全力配合警方协助调查,工会也将配合政府相关职能部门对死者家属予以接待安抚,协助处理善后事宜.
富士康(鸿海)集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).
该集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等.
鸿海精密周四收升0.12%报82.1台币;台股加权指数.TWII则微跌0.19%. (完)
--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。