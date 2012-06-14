〔台湾个股〕鸿海中国成都园区员工厂区外高坠死亡,原因尚在调查

路透台北6月14日电---台湾大型科技产品代工厂鸿海(2317.TW)周四表示,该集团成都园区一名男性员工周三(13日)在厂区外自租公寓高坠死亡,具体原因警方正在调查中.

鸿海为全球科技大厂--苹果(AAPL.O)主要的代工厂商.这也是继鸿海承诺会持续改善员工工作环境以后首件的疑似自杀案件.

鸿海新闻稿表示,已接获成都当地警方通报,13日下午中国的成都园区一名男性员工在厂区外自租公寓高坠死亡.经内部查证此位员工系男性,23岁,今年5月份入职.该公司正全力配合警方协助调查,工会也将配合政府相关职能部门对死者家属予以接待安抚,协助处理善后事宜.

富士康(鸿海)集团连续九年位居大陆出口200强榜首,去年出口额达1,117亿美元.目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).

该集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,除了苹果,还有诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等.

鸿海精密周四收升0.12%报82.1台币;台股加权指数.TWII则微跌0.19%. (完)