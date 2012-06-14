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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 06:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元1.2670/75是关键阻力位

2206GMT

* 欧元兑美元在海外市场上涨0.55%,因空头持续回补

* 民调暗示希腊支持撙节举措的政党将胜利

* 西班牙10年期债券收益率(殖利率)约为7%

* 收在一目均衡基准线1.2623略上方,为偏多讯号

* 周一1.2672高位为关键,若站上该水准将上看55日移动均线1.2880

* 小时图低位1.2542为初步支撑.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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