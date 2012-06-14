《台湾报摘》--经济日报6月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--行政院长陈冲称为"本月欧洲最关键变数"的希腊国会第二轮大选,订17日举行,由于选举结果将影响欧元区前景、国际经济动向,陈冲昨日对相关部会下达备战令,预拟因应对策,其中"稳定股汇市"是行政院短期因应希腊危机的最高战略.
* 其他:
--宏基(2353.TW)前执行长兰奇(Gianfranco Lanci)的退职退休金首度曝光,高达12.84亿台币,比外界预估3亿高出三倍以上,也远高于菲奥莉娜、贺德离开惠普(HPQ.N)时支领的资遣费,是全球个人电脑业界高阶主管离职金的最高纪录.
--长荣(2603.TW)集团副总裁谢志坚说,第三季是传统货柜海运旺季,由于多数航商已缩减舱位调节运能,目前闲置运力占整体运能比重已降至3%,无再降的空间,对下季景气乐观看待.
--F-美食(2723.TW)昨日表示,85度C大陆展店速度优于预期,上半年将达330家,加上夏天新品市场反应良好,配合大陆全通路行销活动.投资机构也调高F-美食的业绩预测,预估第二季营收将较去年同期增28.7%,全年可赚超过一个股本.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。