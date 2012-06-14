《台湾报摘》--经济日报6月15日

* 头版头条:

--行政院长陈冲称为"本月欧洲最关键变数"的希腊国会第二轮大选,订17日举行,由于选举结果将影响欧元区前景、国际经济动向,陈冲昨日对相关部会下达备战令,预拟因应对策,其中"稳定股汇市"是行政院短期因应希腊危机的最高战略.

* 其他:

--宏基(2353.TW)前执行长兰奇(Gianfranco Lanci)的退职退休金首度曝光,高达12.84亿台币,比外界预估3亿高出三倍以上,也远高于菲奥莉娜、贺德离开惠普(HPQ.N)时支领的资遣费,是全球个人电脑业界高阶主管离职金的最高纪录.

--长荣(2603.TW)集团副总裁谢志坚说,第三季是传统货柜海运旺季,由于多数航商已缩减舱位调节运能,目前闲置运力占整体运能比重已降至3%,无再降的空间,对下季景气乐观看待.

--F-美食(2723.TW)昨日表示,85度C大陆展店速度优于预期,上半年将达330家,加上夏天新品市场反应良好,配合大陆全通路行销活动.投资机构也调高F-美食的业绩预测,预估第二季营收将较去年同期增28.7%,全年可赚超过一个股本.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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