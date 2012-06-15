〔节选〕税改才能拯救内需市场--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自6月14日该期的「财金观测站」)

撰文／黄昭勇

经济结构失衡，内需市场不断萎缩，唯有税改才是最终解药。推动复征证券交易所得税，从前财长刘忆如版、到国民党行政立院共识版，以及最新的鸿海董事长郭台铭版，令人眼花撩乱。

但正如刘忆如辞职前，接受《天下》专访时所说的，她在乎的不是马上可课到多少税收，而是有所得的人就该缴税。

很可能，多数的人也都忘了，推动复征证所税，只是税改的第一步，最终的目标是公平正义，以及改善国家财政、调整经济结构。

ＡＮＺ澳盛银行最新出刊的专文分析，证所税的确对资本市场有影响，但却可以平衡台湾的经济结构。因为透过「所得重分配」，将可以促进民间消费。

台湾的经济成长，长期以来多是倚靠外销。像去年经济成长率约四％，外销就贡献了三．七二个百分点，民间消费只有一．五九个百分点。导致国际经济每有动荡，台湾都受到相当大的影响。

但民间消费无法完全倚赖高所得者来创造，而需要提高所有家庭的可分配所得来达成。

**一八Ｏ万的可支配所得**

简单地说，前二Ｏ％高所得者，各吃一客五百元的餐，也抵不过另外八Ｏ％的人，各买一个五十元的便当。

诚然，「所得差距扩大」是全球化产物，也是各国都有的问题。

统计到二Ｏ一Ｏ年底的最新资料，台湾最高所得的前二Ｏ％家庭，平均可支配所得约一八Ｏ万元，最低的二Ｏ％则不到三十万元，所得差距倍数为六倍。

低所得家庭愈来愈无力、不敢消费，导致台湾的内需市场愈来愈萎缩，过度倚赖外销的经济结构，也难以调整。

尤其，综合所得税占国家整体税收，已接近两成，让受薪阶级普遍有租税负担过重的感觉，更无法达到以租税手段改善所得分配的目的。

从去年的国家赋税收入结构来看，复征证所税，仅仅是让租税的责任，再往非受薪阶级倾斜一些，却有望藉此提高低所得家庭的消费能力。

否则，在这一波欧债危机后，即使全球经济反弹，台湾恐将重现金融海啸后，在Ｏ九年经济成长率超过一Ｏ％，却有八成来自投资和外销的贡献，无法转化为工资的上升，更难以达到让外销与内需趋于平衡、调整经济结构的目的。

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