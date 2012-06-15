〔台湾企业〕台电明年公司债发行料低于900亿台币,因资本支出减少--消息

澳洲股市：收低，因铁矿石和铜价下滑
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北6月15日电---一位了解情况的消息人士周五表示,台湾最大公司债发行单位--台电,受未来五年将递延资本支出近1,000亿台币计画影响,明年公司债发行规模料将缩减,预估约在800-900亿台币. 该名接近公司的人士指出,台电每年的发债额度约在900-1,000亿台币,主要因应平均约1,500亿的资本支出需求,若未来五年的年均资本支出额度减少200亿,发债规模自然也会下滑. 不过他也提及,倘若电价调涨计画不如预期,导致台电营运持续亏损,会考虑将一般营运支出改采发行公司债因应. "现在固定利率比浮动(利率)还便宜,没理由要找银行借款."该人士说. 台电今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿大致相当.该公司今年以来已发行两期公司债,金额为332.5亿台币.[ID:nST0441102][ID:nST0452366] 台电新任董事长黄重球日前表示,未来台湾产业结构势必调整,耗电量低的服务业、文创产业比重会增加,将考虑未来五年内递延资本支出近1,000亿台币. 台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 屈桂娟
铜价亦下挫，因围绕中国需求的担忧再现，此前中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。另外美元坚挺也强化了负面人气。
路透台北2月24日 - 台湾股市周五小幅收低。分析师表示，虽然亚洲股市略见回落，且月底四天长假在即 ，但台股仍挺立于高档持续整理，多头架构不见改变。 台湾加权股价指数 收低0.19%，至9,750.47点；今日成交初值 为896.91亿台币，上交易 日修正后为1,010.66亿。 兆丰投顾一不愿具名分析师表示，盘中指数虽一度跌破10日线，但买盘随即承接，令大盘维持高档不坠。 显示多方对接下来四天假期可能发生的风险并不担忧，若是休假期间国际股市表现稳定，下周台股料将继续挑 战9,800点以上重要关卡。 〞多头未现败象，资金仍不断寻找落后标的，这是好现象。〞该名分析师说。 他认为，由于此前大盘在9,800-10,000点留有大量套牢卖压，一时半刻难以消化，预料假期过后，多头仍 将试图先攻上9,869点的前波高位，并以时间换取空间，最终上攻万点大关。 分析师预计，下周交易区间料在9,700-9,870点。 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落；本地时间13
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