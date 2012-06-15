〔台湾企业〕台电明年公司债发行料低于900亿台币,因资本支出减少--消息

路透台北6月15日电---一位了解情况的消息人士周五表示,台湾最大公司债发行单位--台电,受未来五年将递延资本支出近1,000亿台币计画影响,明年公司债发行规模料将缩减,预估约在800-900亿台币. 该名接近公司的人士指出,台电每年的发债额度约在900-1,000亿台币,主要因应平均约1,500亿的资本支出需求,若未来五年的年均资本支出额度减少200亿,发债规模自然也会下滑. 不过他也提及,倘若电价调涨计画不如预期,导致台电营运持续亏损,会考虑将一般营运支出改采发行公司债因应. "现在固定利率比浮动(利率)还便宜,没理由要找银行借款."该人士说. 台电今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿大致相当.该公司今年以来已发行两期公司债,金额为332.5亿台币.[ID:nST0441102][ID:nST0452366] 台电新任董事长黄重球日前表示,未来台湾产业结构势必调整,耗电量低的服务业、文创产业比重会增加,将考虑未来五年内递延资本支出近1,000亿台币. 台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 屈桂娟