〔东南亚股市〕泰国收高,其他市场则因全球经济疑虑表现不一

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透11月15日电---泰国股市周五从七周低点翻扬,其他东南亚主要股市收盘为下跌或持平,以美国财政悬崖及欧债危机为首的全球经济疑虑,导致风险性资产压力沉重.
泰国股市.SETI收高0.5%,是今日表现最佳的东南亚市场.菲律宾股市也上涨0.5%,但成交量清淡.
马来西亚股市.KLSE收低0.2%至七周低位,但外资流入2,833万美元.新加坡股市.FTSTI收平在四个月低点.
越南股市.VNI收低0.3%,分析师表示由于坏帐疑虑未消,影响了市场信心.
印尼股市.JKSE因假期休市.
1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2945.63 -0.29 -0.01 +11.31 2646.35
马来西亚 .KLSE 1629.28 -2.40 -0.15 +6.44 1530.73
泰国 .SETI 1280.13 6.11 +0.48 +24.85 1025.32
菲律宾 .PSI 5439.28 24.46 +0.45 +24.41 4371.96
越南 .VNI 385.71 -1.20 -0.31 +9.72 351.55
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(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1