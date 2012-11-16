版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 18:39 BJT

〔东南亚股市〕泰国收高,其他市场则因全球经济疑虑表现不一

路透11月15日电---泰国股市周五从七周低点翻扬,其他东南亚主要股市收盘为下跌或持平,以美国财政悬崖及欧债危机为首的全球经济疑虑,导致风险性资产压力沉重.

泰国股市.SETI收高0.5%,是今日表现最佳的东南亚市场.菲律宾股市也上涨0.5%,但成交量清淡.

马来西亚股市.KLSE收低0.2%至七周低位,但外资流入2,833万美元.新加坡股市.FTSTI收平在四个月低点.

越南股市.VNI收低0.3%,分析师表示由于坏帐疑虑未消,影响了市场信心.

印尼股市.JKSE因假期休市.

1027GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2945.63 -0.29 -0.01 +11.31 2646.35

马来西亚 .KLSE 1629.28 -2.40 -0.15 +6.44 1530.73

泰国 .SETI 1280.13 6.11 +0.48 +24.85 1025.32

菲律宾 .PSI 5439.28 24.46 +0.45 +24.41 4371.96

越南 .VNI 385.71 -1.20 -0.31 +9.72 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐