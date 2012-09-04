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债券 | 2012年 9月 4日 星期二 17:59 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下滑,市场对欧元区信心在德拉吉言论后好转

路透伦敦9月4日电---美国公债价格周二下跌,追随其他避险资产的脚步.此前欧洲央行对其购债计画范围做出暗示,提振了风险胃纳.

包括西班牙及义大利公债等评级较低的资产上涨.此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一对欧洲议员表示,该央行购买短期主权债券并不违反欧盟规定.[ID:nSB1757970]

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