《台湾债市专栏》两岸货币清算协议签署在即,债市应提防投资需求逐渐消失

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 两岸货币清算协议签署在即,债市提防投资需求逐渐消失

* 气候异常令农产价格上扬,需提防通膨议题袭击

撰稿人 瞿玉娟

在新内阁于5/20上任后，「两岸特色金融」随即成为其全力发展主轴。上次央行理监事会议会后记者会，彭总裁更提出两岸货币清算协议期望在暑假前签署的时程，引发各界关注。笔者在上篇文末提及，两岸货币清算协议签署，则国内投资人可选择标的种类更加广泛，而目前人民币的利率相对台币高出许多，且汇率具备升值诱因，可解决国内资金浮滥情况，但对台债市场而言，却需提防资金离开台湾使台债投资需求减少。

**短期对台债影响有限，中长期需提防投资需求消失**

香港人民币业务始于2004年，由香港金管局与中国人民银行签署协议，开放香港人民个人可进行人民币存款、兑换、汇款及信用卡等服务。然而初期因为尚未开放贸易兑换，因此人民币业务于香港并未广泛。在2005年时，人民币业务放宽至零售、饮食及运输等七大指定行业的企业法人，使香港人民币业务需求大幅提升。2007年开始，中国政府开放内地银行赴港发行人民币债券，让香港人民币存款有资金去化的管道，更加活络香港人民币业务。

然而，香港人民币业务真正起飞，则在2009年中国政府颁布「跨境贸易人民币结算试点管理办法」，核准了上海、深圳、广州、珠海及东莞可与香港和澳门进行跨境贸易人民币结算试点，至2010年6月，更扩及至中国内地20个省市，自始人民币在香港规模倍数成长。

笔者观察香港人民币存款余额的资料，在2004年开放初期，因仅承受个人户的开户存款，因此规模尚小，至2004年底香港人民币存款余额为121.3亿人民币，占香港存款总额仅0.29%。随着人民币业务在香港开放更宽广，人民币存款于香港比重亦呈现倍数成长，在2008年底时人民币存款占香港存款余额已达1.05%。2009年时，随着管理办法提出允许跨境贸易人民币结算，人民币在香港存款余额呈大幅度的倍数成长，在2010年底人民币存款占香港存款余额比重已达5.40%，而在2011年底比重拉高到9.57%。

由于两岸货币清算协议尚未签署，较难研判实际影响，但可预见的在开放货币清算的初期，国内存款余额必有部分将被人民币所取代。若借镜香港经验，笔者推测开放初期人民币存款占国内银行存款比重应在1%上下，以最近期4月份国内银行存款余额约24.96兆台币计算，则人民币存款余额将约为2,400亿台币。

笔者研究过去银行投资公债占存款总额比重逐年下滑，在2000年时科技泡沫，国内投资环境不佳，使银行投资公债余额占存款总额逐步攀升，由2000年底的5.01%攀升至2003年3月的6.54%。之后随着国际经济环境复苏，投资商品趋多，银行放款业务成长使银行投资公债占其存款余额比重逐月下滑，至2008年7月间，银行投资公债占存款余额滑落至3.46%。随后在2008年末因应全球金融风暴，风险性资产大幅跌价，也让公债成为当时最安全的资金避风港，银行业投资公债占存款余额比重遂缓步回升，在2009年3月银行业投资公债占存款余额比重达到当时最高的4.38%。

而随着量化宽松政策出台，各国央行释出货币造就原物料市场与风险性资产的高报酬，也让银行业降低其持有公债比重，在之后银行业投资公债占存款余额比重逐步下滑至2010年9月最低的2.73%；但在欧债风暴延烧，公债避险需求再起，近来银行业投资公债比重有回升迹象，至最近期为止其投资公债占存款余额比重约为3.11%。

综上所述，在两岸货币清算开放初期，人民币存款余额占国内银行存款比重应当为2,400亿台币上下，而再以目前银行业投资公债占存款比重约3.11%计算，则开放初期台债投资需求减少仅约75亿台币，影响程度尚称轻微。然而，若以香港经验来看，香港于5年多内人民币存款占香港存款规模即达到10%比重，而在当今中国政府加速推行人民币国际化的趋势及两岸贸易依存度越趋提高下，笔者估计本国银行台币存款流失规模将较香港经验为快。

因此笔者认为在开放2至3年内，人民币存款占本国银行存款余额比重将可达到香港目前水准，约在10%上下。倘若以目前台币存款规模24.96兆元估计，则人民币存款余额将上升至2.496兆台币，再以银行目前持有公债比重3.11%计算，则其流失的台债投资需求为776亿元，对台债市场的影响程度就不容忽视。

而在台债的另一主要买盘寿险业者而言，则需看其开放人民币投资项目而定。由于目前寿险业者海外上限仍为45%，依据目前最新统计，寿险业者海外投资比重约为37.73%，倘若将来开放寿险业者投资人民币相关商品计入海外投资上限，则人民币投资仅取代其部份海外商品，则对台债不造成影响。但因主管机关已开放外币保单免纳入海外投资上限限额内，因此倘若寿险公司推出以人民币计价之保险商品，仍不计入海外投资上限限额，将排挤原先台债投资额度。

**台债短线偏多操作为宜，但提防气候异常令通膨升温**

在短线台债投资部分，笔者认为近来欧债危机仍无解决之道，使国际主要国家债市殖利率仍位于低档震荡。而由中国人行无预警降息，亦可看见中国经济下滑风险升高，与中国连动程度较高的台湾经济恐将不如先前预估乐观，皆提供台债短线多头的温床。然而因近来气候异常因素，使国内农产价格蠢蠢欲动，即便短线操作偏多，仍需提防通膨议题袭击。

综上所述，笔者认为两岸货币清算协议签署在即，短线上对台债影响不大，加上国际环境不佳，台债仍可维持多头走势。然而，在中长期而言，随着人民币需求崛起，对台债需求将不若目前殷切，为台债中长期的偏空因素。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)