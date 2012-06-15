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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 15:59 BJT

〔路透基点〕台湾第一银行获得授权主办润泰两项贷款案--RLPC

路透6月15日电--汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,第一商业银行已获授权主办润泰创新国际及润泰全球两项融资案,总额达100亿元台币(3.34亿美元).

消息人士称,这两项循环信贷案规模各为50亿台币,贷款规模均可有增减25%的空间.

贷款利率据称为较二级市场商业票据利率加码120-150基点.

取得资金将做为再融资及营运资本.

消息人士称,这两项贷款案料将在下周启动联贷.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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