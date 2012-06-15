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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 16:49 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增319.5亿台币

路透台北6月15日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增319.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆6,223.1亿台币.上周存单发行量净减870.4亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6月11日(一) 3,965.00 3,721.00* -244.00

6月12日(二) 164.00 967.00 803.00

6月13日(三) 3,038.90 2,892.40 -146.50

6月14日(四) 790.00 881.00 91.00

6月15日(五) 3,751.50 3,567.50 -184.00

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总 计 11,709.40 12,028.90 319.50

*含1,000亿364天期存单

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6月11日(一) 285.50 56.00

6月12日(二) 125.00 34.00

6月13日(三) 195.40 40.00

6月14日(四) 134.00 31.00

6月15日(五) 200.00 33.50

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总 计 939.90 194.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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