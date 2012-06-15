〔台湾债市〕101/5R殖利率微幅收低,希腊大选前夕交投低迷

路透台北6月15日电---台湾10年增额券101/5R发行前交易(when issued)殖利率周五微幅收低,主要因殖利率逼近1.2%附近吸引部分买盘.不过由于希腊大选结果尚未出炉,台债交投仍显冷清,料下周台债将是震荡的一周.
市场人士指出,台湾央行将于下周四召开理监事会议,虽然市场普遍预期央行将维持利率不变,但对央行如何因应希腊大选结果则有诸多臆测.因此在理监事会议前夕,市场将会倾向观望,料成交量将会持续低迷,待不确定消息厘清后,成交量才会陆续回笼.
"目前台债进入整理阶段,成交量出现沉淀的情形."一主力券商交易员说.
不过她预期,台债仍延续短空走势,预料希腊大选结果不会有利空,台股下周将上演庆祝行情,影响台债殖利率可能往上测.
10年增额券101/5R将于下周五公开标售,她并预估得标利率约在1.18-1.20%.惟票券交易员认为,下周的不确定因素实在太多,得标利率很难预测,预测区间扩大至1.15-1.20%.
央行已决定将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO 0.00 0.9300 0.9300-0.9312 1.0
10 101/5R A01105R=TWO -0.48 1.1885 1.1875-1.1953 227.0
银行交易员指出,台债还是跟着国际盘在走,101/5R殖利率今天往下幅度没有太大,殖利率下探空间有限.
"(101/5R)殖利率这么低,要买也不敢买."他说.
他也指出,全球经济环境不佳,包括欧洲深陷欧债危机,美国及中国经济表现也皆趋缓,预期希腊大选结果将会影响台湾央行的决策,所以市场出现降息的预期,致使台债殖利率处于低档盘整.
票券交易员表示,下周除了央行理监事会外,美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议也将于下周三举行,市场可能会重燃第三度量化宽松(QE3)的预期,料观望成分较大,静待消息面厘清后,再进场也不迟.
美国公债价格周四下跌,因美股和欧元反弹损及避险公债的买需,但对周日希腊大选的忧虑可能令公债在周末前反弹.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1870
5 101/1 A01101=TWO 0.9300
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良