〔台湾货币市场〕短率持稳,下周提前准备季底资金调度(更新版)

标题新闻：新加坡1月工业生产同比增长2.2%远逊于预期，因生物医学制造业产出下滑
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(更新拆款及准备金数据)
* 短率平稳
* 央行理监事会料影响有限
* 下周逐渐进入季底调度准备
记者 林妙容
路透台北6月15日电---台湾银行间短率周五平稳以对.今日央行存单到期量多,且没有特殊的紧缩因素,银行多以申报央行存单为去化资金管道,利率走势不变.展望下周,进入提存期下半,银行多数将提早准备月底/季底的资金落点安排以平稳过度.
交易人士表示,今日市场交易井然有序,部分银行则因周末准备金的乘数效应,仔细精算数字,操作趋向保守.加上外银因欧债危机影响,对资金供应也更趋谨慎,下周进入下半月料市场均将提前因应月底/季底的资金需求高峰,并仰赖央行的公开操作为主要的资金配置管道.
"现在因为欧债的影响,资金调度以安全为主...不过央行还是会提供很多流动性."一位外银调度人士称.
对于下周四(21日)央行将登场的理监事会利率决策,市场人士认为考量通膨因素,央行将维持利率不变,短率也将持于当前区间.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=为0.511%,与上日相同;区间在0.388-0.73%,上日在0.388-0.74%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,上日为0.506-0.77%.
**短票利率亦持平**
短票方面,今日短票发行量逢周末例行增加,但法人和银行的资金供应仍属平稳,票券商资金调度难度不高,但银行端倾向将短票到期日留在月底,以因应季底可能的紧缩因素,跨月资金相对变少.随着月底逼近,一般预料下周承作跨月资金的水位将迅速下降.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,上日在0.85-0.86%.少数大型金融机构与票券商的成交持于0.87%.
周五央行存单到期金额为3,751.5亿台币,共发行3,567.5亿,存单发行余额稍减184亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期总额为9,626.4亿台币,分别为周一3,473.9亿,周二46.5亿,周三2,852.5亿,周四793亿及周五2,460.5亿.下周五(22日)并有250亿台币国库券发行的紧缩因素.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为27亿台币;至周日累计超额准备为负37亿台币,加计前期1%的超额准备为1,163亿台币.
**公债RP利率持平**
公债同业附买回(RP)利率周五持平,今日有172.5亿台币的台电公司债交割,整体资金供应略为减少,投信虽有余钱,但以承作公司债为主.
展望下周,资金调度人士指出,央行将在周四举行理监事会议,官方利率料持稳于既有水准,惟因季底与半年报作帐需求,届时资金供应将会趋于紧俏,RP利率料有向上的压力.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.
下周一将有统一(1216.TW)公司债交割,金额为50亿台币,周三则有台塑化(6505.TW)的75亿公司债交割.
台湾央行将在21日召开第二季的全体理监事会议.目前市场分析师多认为,央行料将维持利率不变.[ID:nST0521615].(完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽
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