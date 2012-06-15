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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 16:48 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元谨慎气氛中小幅收升,希腊选举结果左右下周行情

路透台北6月15日电---台币兑美元TWD=TP周五小幅收升2.3分.希腊选举的变数在前,全球央行严阵以待稍稍提升市场风险偏好,然汇市中谨慎气氛仍旧弥漫,仅出口商和少数外商小幅抛售美元.

汇银人士表示,全球央行坚定支持市场流动性令亚洲新兴货币随之趋坚,风险胃纳升高.台币现汇市场虽因希腊选举变数在前,交投偏向谨慎;然无本金交割远汇(NDF)市场的变化则较明显,美元/台币的换汇点折价一度扩大,后又缩小至价平附近,这也显示市场消息紊乱之下,方向不明.

展望下周,交易员表示,周末的希腊选举结果仍然左右国际汇市的方向.而台湾本地下周四虽有中央银行的第二季理监事议息会议,不过市场预料央行有相当大的机会维持利率不变,这对金融市场的影响将会很微小.

"台湾央行的会议影响并不大,...事实上现在这种情况,央行可以做的其实并不多,"一位外商银行交易员表示.

台湾央行下周四(21日)将召开第二季的全体理监事会议.尽管台湾本地今年因油电价格双双调涨令通膨率有走高疑虑,但官方已连续六次下调经济成长预估至仅3.03%,景气走出低迷的脚步未如预期快速,这将令央行没有调整利率的空间.官方估计今年通膨率将自去年的1.42%走高至1.84%.

交易员认为,下周汇市行情仍系于希腊的选举结果,预期欧元/美元波动会比较大,但台币应可望持稳在29.8-30.1之间.

台湾股市.TWII周五收盘扬升1.14%,至7,155.83点;外资及陆资在台股买超9.31亿台币,结束先前连三日的卖超,上交易日修正后卖超28.42亿.[ID:nST0464536]

周五多数东南亚新兴市场货币走强,若希腊周日选举引发市场动荡,全球主要央行或将联手稳定市场,这种希望支撑了市场.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.931 29.954 29.810-29.979 29.955 7.00 6.13

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.895 29.939 29.890-29.939 29.939 2.65 2.77

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/ 0.000 0.000/0.010

美元/台币六个月期 -0.205/-0.175 -0.190/-0.170

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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