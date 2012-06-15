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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 17:01 BJT

〔伦敦美债〕收益率下跌,关注周末希腊大选

路透伦敦6月15日电---美债收益率周五在欧洲盘下跌.投资人蓄势应对希腊将在周末进行的大选,此次选举将决定希腊在欧元区的去留.

若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.[ID:nSB1611582]但这个消息打压了美债的涨势.

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