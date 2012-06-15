〔伦敦美债〕收益率下跌,关注周末希腊大选

中国债市动态：国债期货近午间掉头向下，现券收益率由跌转涨
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透伦敦6月15日电---美债收益率周五在欧洲盘下跌.投资人蓄势应对希腊将在周末进行的大选,此次选举将决定希腊在欧元区的去留.
若周日希腊大选引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.[ID:nSB1611582]但这个消息打压了美债的涨势.
路透上海2月24日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势反转，收益率由跌转涨；国债期货亦是先扬后抑，开盘后一度涨逾0.3%，近午间收盘时却快速下跌。
路透东京2月24日 - 日本公债价格周五上涨，受助于日本央行例行购债操作。公债收益率曲线呈现三周以来的最平坦状态，因市场追随近期全球债券收益率下降的趋势。 指标10年期公债收益率(殖利率) 下跌1个基点报0.065%，为一个月低点。 10年期收益率在2月初曾升至一年高点0.150%，因市场怀疑日本央行对于大规模购债计划的承诺。 但收益率此后下滑，因央行表态称至少会在可预见的未来继续致力于购债，缓和了市场的紧张情绪。 超长期限公债表现较好，因日本央行在常规操作中购买此类期限的公债。周四的20年期公债标售获得旺盛需求，已提振超长债走势。 30年期公债收益率 跌4个基点至0.810%。 收益率曲线因此拉平，10年期和30年期公债收益率之差为三周来最小。 美国公债收益率周四下滑，因投资者对特朗普政府的政策不够清晰感到担忧。 当日涨
澳元兑美元跌至0.7712美元，周四时创下三个月高位0.7741。自11月以来，澳元已遭遇约0.7707-$0.7778附近的阻力。然周线可望上涨0.4%，部分是因美元全面疲弱。