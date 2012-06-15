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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 17:05 BJT

〔金属期市〕伦铜上涨,有望结束连续六周跌势

路透上海6月15日电---伦敦铜价周五上涨超过1%,可望录得七周内首度周线上涨.希腊周日将举行大选,若结果引发市场动荡,主要国家央行已准备好通过提供流动性和防止信贷紧缩来稳定金融市场.这项消息提振了铜市.

另外,美国再次传出疲弱的经济数据,也激起市场寄望美联储将祭出更多措施支持放缓中的经济,协助重振了投资人对股市和大宗商品等较高风险资产的兴趣.

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