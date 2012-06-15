《热点透视》为什么西班牙的银行很难说关就关

国际油市：油价守住涨幅，美国原油库存连续第七周增加但增幅低于预期
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Fiona Maharg Bravo; 编译 蔡美珍
路透马德里6月15日电---在西班牙1,000亿欧元银行援助方案的可能附带条件争议上,欧盟执委会副主席阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)太早表态淌入浑水.援助运作都还没展开,他就发表意见,认为如果以公共资金协助一家银行继续存活的成本,超出关掉这家银行的成本,那么把这家银行清盘结束就可算是合理.理论上这听起来合乎理性.但在西班牙,事情没这么简单.
西班牙并没有处理银行清算的具体银行清理机制.央行一向倾向于出手干预,清理乾净,然后把出问题的银行卖给第三方.不过,技术方面而言,银行宣布破产是有可能的.最近一起银行破产是小型银行Eurobank,已经是将近九年前的事.
在西班牙,要让一家银行倒闭,会引发出三个问题.股东首当其冲遭受损失,接着是优先股及次顺位债券的持有人.这些次顺位票据有一大部分是由存款户持有,根据巴克莱的估计,比例高达62%.这些持有人多数都是银行的最佳客户,有些客户抱怨,当初银行并没有好好说明这些次顺位债券的风险.如果让这些散户持有人血本无归,可能会引发存款严重外流.
可能还有其他被银行拖下水的方式.一些体质较差的银行已经停止支付票息.另外一些银行的花样更多.储蓄银行CAM接受纾困后,遭Sabadell银行买下,CAM的优先股股东可以换成Sabadell股票,交换的价格是比当前股价溢价39%,外加一笔分四年支付的现金红利.
第二个问题是,要让优先债持有人承受损失,但同时又不会扫到存款户,也不是一件容易的事.西班牙和欧盟其他地区一样,优先债持有人目前的求偿地位与存款户一样.
最后一个问题是,清理结束掉一家国有化的银行,可能会让目前依赖国家支撑的众多银行大感恐慌,打击对整个金融体系的信心.
也难怪,国际货币基金组织(IMF)在最近针对西班牙银行的报告中,敦促西班牙要建立一个架构,以确保有序清算.这很合理.但短期内,这并不实际.(完)
--译文审校 隋芬
路透东京2月24日 - 油价周五守住涨幅，数据显示美国上周原油库存连续第七周增加但增幅小于预期，同时有消息称东南亚储油设施的原油被出售。
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