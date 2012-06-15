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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 17:32 BJT

〔标题新闻〕西班牙及意大利五年期CDS日内分别下跌8基点及11基点,至590及536基点--MARKIT

注:CDS为信用违约互换的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8HF4WG]

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