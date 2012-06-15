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债券 | 2012年 6月 15日 星期五 18:15 BJT

〔欧洲政经〕德国总理梅克尔吁欧洲央行在银行监管上扮演更吃重角色

路透柏林6月15日电---德国总理梅克尔周五重申其看法,称欧洲央行在监管欧洲银行业者上应该扮演更吃重的角色,以协助对付围绕该区的债务及银行危机.

对于欧洲银行业管理局(EBA)先前执行的银行压力测试,梅克尔多所批评,称其测试力道不足,因其必须仰赖各国当局提供资料,而各国当局又存在着淡化本国金融机构问题的意图.

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