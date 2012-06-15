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亚洲 | 2012年 6月 15日 星期五 18:40 BJT

〔马来西亚期市〕出口数据激励棕榈油期货收高,市场观望希腊选举

路透新加坡6月15日电---马来西亚棕榈油期货周五小幅收高,受出口上升数据及全球市场走强激励,但涨幅有限,因周末希腊选举之前,市场气氛紧张.

全球主要央行安排准备措施,以稳定金融市场的消息,获得投资人正面回应,为棕榈油价格提供支撑.

马来西亚6月1-15日棕榈油出口跳增,亦显示需求持续稳定,但棕榈油价格本周共计下跌4.2%.

"市场今天稍微上涨,但没有涨很多.交易商退场观望,等着看周末希腊选举结果,"一交易商称.

指标8月棕榈油期货FCPOc3收盘仅小涨0.1%,至每吨2,848马币(林吉特).稍早曾触及2,839马币,为2011年10月20日以来低位.

成交量24,632口,略低于平时的25,000口,因投资人态度审慎.

船货调查公司Intertek Testing Services称,马来西亚6月1-15日棕榈油出口跳增20%,至716,322吨.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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