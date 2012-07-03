〔台湾新债〕上半年公司债发行同比大增逾一倍,全年恐创4,000亿台币天量

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透台北7月3日电---经济增长力道微弱,利率低档浮沉有利发债.根据台湾四家主要公司债承销商的统计数据显示,今年上半年已完成定价的公司债发行金额高达2,300-2,400亿台币,较去年同期的约1,000亿大幅成长逾一倍.
承销商也预估,在利率难见翻扬下,下半年包括台积电(2330.TW)、台电、台湾中油等大型企业的潜在公司债发行额度,至多还有近1,700亿台币,若全数顺利发行,则全年以定价日做为统计基准的公司债发行额料高达4,000亿台币,此将超越去年的3,200亿台币,再创历史新高.
"今年(信用评等)AAA的全出来了,一字排开,阵容坚强."元大宝来证券承销主管说.
大华证券承销主管则认为,全球经济呈现"贫血式成长",在未来一、两年内难以见到利率大幅上扬."虽然客户买公司债买到恶心、想吐,但不摆在债市,还能放哪?"
元富证券承销主管也预估,在欧债问题难解下,今年利率以不动机率较高,此将有利于养券.
公司债承销人员称,上半年公司债发行额大增,除了台电、台塑集团等固定大户外,台积电、联电(2303.TW)等不常发债的高科技公司,也纷纷加入募资行列.
台湾央行在6月下旬举行的理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.有分析师认为,台湾面临经济成长放缓与通膨升温的两难困境,今年底前利率都不会变动.[ID:nST0466744]
台湾官方日前已连续六度下调今年经济成长率至3%保卫战,今年GDP预估只剩3.03%.CPI年增率则走高至1.84%,上年为1.42%.[ID:nST0521303]
**今年发债料创天量**
承销商指出,由于今年大型企业都规画了不少的发债额度,纵然上半年发债量大,但接下来仍有1,350-1,700亿台币的额度要标售.此将令全年发债总额直逼4,000亿台币的历史天量.
"以前发3,000-3,500亿就已经非常多了."元大宝来证券承销主管说.
虽然量大到吓人,不过大华证券承销主管认为,市场还是有足够的胃纳消化筹码.
"股市不好、央行又打房,海外投资也不敢碰欧美,就只能买债."他说.
他们认为,目前公司债的供给与需求处于均衡状态,此将令殖利率处于"上有锅盖、下有铁板"的狭幅区间内震荡,下半年也料将如此.
今年台湾大型企业发债规模(亿台币)
已定价 尚余额度
台积电 189 261
统一(1216.TW) 50 100
亚东集团 68 108
联电 100 100
台塑集团 408 192
鸿海(2317.TW) 60 120
台电 509.5 400-600
中油 194 156
资料来源:兆丰证券、元大宝来证券债券部(完)
--记者 董永年;审校 黄凯
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