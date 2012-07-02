〔路透专访〕LONGREACH称不急着出售台湾安泰银,不会赔钱出场--主席

* Longreach不会赔钱卖台湾安泰银持股

* 先在海外寻求买家,再回头找台湾买家

* 分析师认为,私募基金获利出场时间点恐递延

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北7月2日电---私募股权投资公司Longreach(隆力)集团称,不急着出售台湾安泰银行(2849.TW)持股,想要好价格及好买家,没有出场时间表.

LONGREACH集团主席及合伙人Mark Chiba日前接受路透独家专访时做出以上表示.他并说明不急着出售的原因在于,安泰银经营越来越好,财务表现也仍在进步中,没有出售安泰银的压力,基金投资人也没有给他压力,所以没有出场时间表.

"不会赔钱出售安泰银持股,会获利出场!"他说.

安泰银于5月底将总部搬到台北地标101大楼,他受访时不时俯瞰大台北风景指出,相较于目前欧、美银行资产的情况,安泰银是个好资产.将安泰银视为crown jewel(皇冠上的珠宝).

Mark Chiba也表示,对私募基金来说,台湾环境具有高度潜力.

2007年隆力以188亿台币(6.37亿美元)购入安泰银行51%股份,当时私募股权公司纷纷涌入台湾银行业.目前LONGREACH则持有安泰银行58%股份,每股成本价格约为21.2台币.

安泰银今年第一季税后盈余为7亿台币,较去年同期成长近两倍,第一季基本每股盈余则为0.42台币.安泰银上周五收涨0.40%报13.20台币.

对于LONGREACH第二档基金募集情形,他表示,第二档私募基金快募集完成,募得还不错,金额约4-6亿美元,该档基金将投资工业、商业服务、金融服务及消费等产业.这档基金的投资标的锁定日本及亚太.

面对全球景气欠佳,造成私募基金筹资困境,他坦言,全球筹资市场非常艰困,这是每个人都会发现到,就私募基金公司来说,这不是几年内就可以改变的.

**先鸭子划水寻海外买家**

稍早之前有一熟悉情况的消息人士对路透表示,Longreach集团已聘请摩根士丹利(MS.N)研究如何出售其持有的台湾安泰银行股权.[ID:nST0448520]

近期另一消息人士也对路透表示,目前财顾建议Longreach先接触国外金融机构,初步接触阶段应该有超过10多家,其中不乏日本前五大银行在内,锁定在台湾有分行及办事处的银行业者.

他指出,传统日本投资海外的观念都是找策略联盟,这个观念需要改变,财顾正在说服日本的银行,台湾是引进中国最好的跳板.

"宣告比武招亲的时候,有意愿的台湾买家自动会出现."他说.

他表示,台湾金融机构对安泰银已经很熟悉了,等到要实地查核的阶段,自然就会加入,所以不急着接洽台湾买家

2007年隆力以188亿台币(6.37亿美元)购入安泰银行51%股份,当时私募股权公司纷纷涌入台湾银行业.目前Longreach则持有安泰银行58%股份,每股成本为21.2台币.

至于私募基金出场常遭受主管机关质疑,他表示,安泰银努力跟主管机关维持关系,与主管机关维持良好关系.

**分析师认为,私募基金获利出场时间点恐递延**

欧债危机难解,分析师认为,短期私募基金获利出场时间点恐递延,因为多头、空头都有人做M&A,但在欧债危机的不确定情况下,没有人会去做M&A,所以并不感到意外.

元富投顾金融股分析师欧正宏表示,对于私募基金而言,出场价格是唯一关键,且私募基金又不可能愿意赔钱出场,但以现在全球景气欠佳的情况,很多业者自身都难保,怎么还会掏钱大手笔出手并购.

"私募基金有点被套住了!"他说.

他表示,近期凯雷出售大众银持股传出破局后,就显示私募基金现在很难获利出场,不然早就成交了.

私募基金凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]寻求出售台湾大众银行2847.TW股份事宜再起波澜.由于价格问题,此前有意竞购的元大金控(2885.TW)宣布停止评估收购大众银,从而令私募基金获利出场的时间点亦递延.[ID:nST0521177]

目前台湾尚有三家私募基金入股银行,包括大众银、安泰银及万泰银2837.TW.(完)