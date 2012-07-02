〔台湾货币市场〕7月2日及本/下提存期资金预期变化一览表

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透台北7月2日电---台湾货币市场周一及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,572亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期52亿台币:
07/03 52.00亿
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆9,592.6亿台币:
07/04 1,322.50亿
07/05 480.00亿
07/06 2,901.50亿
07/07 773.00亿
07/08 1,576.50亿
07/09 1,221.00亿
07/10 194.00亿
07/11 2,664.50亿
07/12 957.50亿
07/13 3,029.80亿
07/14 716.00亿
07/15 3,334.00亿
07/16 404.00亿
07/17 257.00亿
07/18 3,020.20亿
07/19 739.00亿
07/20 2,815.00亿
07/21 910.50亿
07/22 1,937.50亿
07/23 198.00亿
07/24 177.00亿
07/25 2,835.30亿
07/26 826.00亿
07/27 2,480.80亿
07/28 685.00亿
*07/29 2,276.00亿
07/30 205.00亿
07/31 48.00亿
08/01 285.50亿
08/02 202.50亿
08/03 120.00亿
--公债还本付息592.6875亿台币:
07/17 90甲5期11息 14.5000亿
07/20 96甲5期本金 500.0000亿
07/20 96甲5期5息 10.0000亿
07/20 97甲4期4息 12.0000亿
07/20 98甲4期3息 14.0000亿
07/20 99甲6期2息 16.0000亿
07/20 100甲6期1息 14.0000亿
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--国库券到期300亿台币:
07/20 财101-1 300亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--7/20: 100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币,7月17日标售.
--7/25: 财101-4期273天期国库券发行,金额为300亿台币,7月24日标售
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。