台湾已公布经济指标--2012/7/2

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
-------------------------------------------------------------------------
工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。