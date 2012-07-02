〔台湾数据〕6月制造业PMI为49.2,五个月来首见景气转弱--汇丰

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透台北7月2日电---以下为汇丰台湾6月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年6月 2012年5月
49.2 50.5
主要调查结果:
* 6月PMI值为49.2,显示业界景气度转弱,乃五个月以来首见.
* 6月新订单量下降,生产相应温和减缓.调查样本显示,来自美国、中国大陆和欧洲市场的订单量减少.此外,内需亦有所减弱.
* 经历上月收缩,聘雇规模在6月趋于平稳.鉴于欧洲市场动荡而致产出趋缓.制造商皆无意扩大聘雇规模.虽未增加人手,厂商的积压工作量仍有下降,但降幅尚算温和.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。