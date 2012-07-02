〔台湾数据〕6月制造业PMI为49.2,五个月来首见景气转弱--汇丰

路透台北7月2日电---以下为汇丰台湾6月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年6月 2012年5月

49.2 50.5

主要调查结果:

* 6月PMI值为49.2,显示业界景气度转弱,乃五个月以来首见.

* 6月新订单量下降,生产相应温和减缓.调查样本显示,来自美国、中国大陆和欧洲市场的订单量减少.此外,内需亦有所减弱.

* 经历上月收缩,聘雇规模在6月趋于平稳.鉴于欧洲市场动荡而致产出趋缓.制造商皆无意扩大聘雇规模.虽未增加人手,厂商的积压工作量仍有下降,但降幅尚算温和.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

浏览台湾经济其他新闻,请点选[MCE-TW-CMN]