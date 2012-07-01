(重温稿)〔中国房地产〕鼓励民间资本参与保障房建设,可发企业债进行融资--住建部

路透北京6月29日电---中国地方城镇保障房资金筹集压力难有缓解的背景下,住建部等发出通知,鼓励和引导民间资本通过直接投资、间接投资、参股、委托代建等参与保障性安居工程建设;民间资本参与者,可在政府核定投资额度内,通过发企业债券进行项目融资.

新华社周五报导并引述通知内容称,地方政府可采取贴息方式对民间资本参与公共租赁住房建设和运营给予支持,贴息贷款只能用于公共租赁住房建设和运营,不得用于与此无关的项目及开支,贴息幅度及年限按照财政部有关规定执行,具体办法由市、县人民政府制定.

民间资本参与各类棚户区改造,享受与国有企业同等的政策.

此外,对实行公司化运作并符合贷款条件的项目,银行业金融机构依据《关于认真做好公共租赁住房等保障性安居工程金融服务工作的通知》有关规定,按照风险可控、商业可持续原则给予积极支持.

民间资本参与的公共租赁住房项目可以规划建设配套商业服务设施,统一管理经营,以实现资金平衡.

中国今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.来自住房城乡建设部的数据显示,前五个月全国城镇保障性安居工程已开工346万套,开工率为46.4%.[ID:nSB1594444]

中国国家审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告时指出,部分地方存在保障房建设资金筹集不到位、审核和退出机制不健全等问题.[ID:nSB1634902]

中国房地产调控正处于关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)