(重温稿)〔纽约汇市〕欧元因欧盟峰会达成协议飙升,投资者仍持谨慎态度

* 欧盟领导人允许救助基金有更多的灵活性

* 怀疑情绪犹存;进一步上行空间受限

* 澳元,新西兰元大涨,避险的美元重挫

路透纽约6月29日电---欧元兑美元周五有望录得八个月来最大单日涨幅,因欧洲领导人就稳定区内银行并压低意大利和西班牙借贷成本的举措达成一致,但涨势料将短暂.

欧元区17国峰会通宵夜战,对西班牙及意大利领导人的要求作出回应,同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

协议还包括设立一个统一的欧元区银行业监管机构,但协议细节尚不清楚.上述结果让那些押注欧元走软的投资者倍感意外,因对欧盟峰会将采取任何行动的预期最后都成空.

"这又是一张创可贴,"纽约梅陇银行高级汇市策略师Michael Woolfolk表示."峰会上没有出台任何将扶助解决欧债危机的实质性举措."

Woolfolk表示,他维持欧元/美元三个月目标水平预期在1.20美元,并补充说,峰会"实际上巩固了他的预期."

根据路透数据,欧元/美元EUR=盘中升至1.2692美元的高位,为6月21日以来最高,尾盘报1.2646美元,劲扬1.7%,且有望录得10月底以来最大单日涨幅.

尽管周五上扬,欧元本季仍可能录得5.2%的跌幅,为9月以来最大.

受欧盟峰会协议推动,西班牙和意大利公债收益率大幅回落,10年期爱尔兰公债收益率跌至该国与国际借款人达成救助协议以来的最低水平.

欧元兑日圆EURJPY=盘中跳升至101.39日圆的一周高位,尾盘报101.16日圆,涨幅为2.4%.根据路透数据,今日录得去年3月以来的最大单日涨幅.

欧元兑英镑EURGBP=也走强,升0.8%,报0.8079英镑.

瑞穗实业银行驻伦敦的对冲基金销售部主管Neil Jones表示,有关股市将出现月底粉饰账面操作的预期"是推动'风险意愿升温'的因素".

"欧元作出响应走高,并触发空头回补,"他说.

根据商品期货交易委员周五公布的数据显示,截至周二,欧元净空头头寸升至159,880口,之前一周为141,066口.

净空头头寸增加主要是因多头头寸减少17,516口,而非因空头头寸增加1,298口.

东京OANDA提供的最新数据显示,周五纽约汇市尾盘,投资者做空欧元的比率为54.59%.

美元兑日圆JPY=上扬0.6%,报79.89日圆,可能录得3.5%的季度跌幅,也为9月以来最大季度跌幅.

**关注欧洲央行政策会议**

分析师称,欧元短期内可能进一步走强,受助于月末和季末资金流.但他们预计下周涨势将消退,因投资者担忧部分举措仅为短期解决方案,而其他举措的执行需要一定的时间.

摩根士丹利驻伦敦的欧洲汇市策略部主管Ian Stannard称,预计欧元在1.27美元之上的升幅有限."不久市场就会意识到协议中没有多少新内容,而那些新举措都有很多的限制条件."

交易商称,欧元在升向技术阻力位1.2747美元的过程中可能走势挣扎,此为6月高位.短期支撑位见21日移动均线目前的切入位1.2546美元,据报在此之下有止损卖盘.

部分分析师指出,赋予欧洲央行银行监管职能的举措具有较大的执行风险,此举可能被证明是一个备受争议的举措.市场不久还将开始质疑欧洲救助基金是否有足够的资源对银行进行资本重组,并购买二线国家公债.

下周,市场关注点将转向欧洲央行会议,越来越多的分析师预计决策者将选择降息.

风险意愿升温提振高收益和成长相关货币.澳元兑美元AUD=大涨至5月初以来最高,尾盘报1.0229美元,上扬1.9%.新西兰元兑美元NZD=攀升1.6%,报0.8003美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2658 1.2438 +1.77 -2.22 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.77 79.45 +0.40 +3.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.02 98.81 +2.24 +1.47 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9483 0.9652 -1.75 +1.14 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5705 1.5511 +1.25 +1.09 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0165 1.0336 -1.65 -0.27 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0233 1.0038 +1.94 +0.08 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2013 1.2008 +0.04 -1.08 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8062 0.8017 +0.56 -3.21 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8007 0.7874 +1.69 +2.86 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9530 6.0559 -1.70 -0.39 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5460 7.5334 +0.17 -2.48 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9194 7.0428 -1.75 +0.46 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7670 8.7616 +0.06 -1.64 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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