〔纽约期市〕ICE期棉收盘劲升,欧盟协议激励大宗商品普涨

路透纽约6月29日电---棉花期货周五收盘劲扬,与众多大宗商品及金融市场同步上涨,因欧洲领袖达成协议,将采取措施缓解欧债危机.

"重大关键在于欧盟协议.这带动股市及其他市场上扬,也让美元下跌,"Mandeville棉花分析师Mike Stevens称.

ICE-12月期棉合约CTZ2收涨2.62%,或1.82美分,报每磅71.33美分,稍早曾触及一周高位.

12月合约成交量为14,197口.总成交量为17,613口,较30日均值低约50%.

欧元区领袖达成协议,采取措施稳定意大利及西班牙银行业,并同意欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施.[ID:nST0470200]

由于这项协议出炉时间已是季底,在期棉本季大跌之后,一些市场人士加入这波广泛涨势,以便在最后关头拉抬获利.

期棉亦受到技术面因素提振.周四期棉呈现外包日线,盘中创三周低点,终场收在两日高点附近,为周五涨势构成利好.

稍早美国农业部公布美国作物种植面积估值,其中包括棉花.

截至6月1日,美国农业部全年种植面积报告估计,棉花农户己种或计画种植面积为1,263.5万英亩,远低于2011年的1,473.5万英亩.

农业部较3月大幅调降部分主要产区面积估值,例如乔治亚州、北卡罗莱纳州、南卡罗莱纳州及路易斯安那州,最大产区德州维持不变.

3月时,农业部估计新年度棉花种植面积将达1,315.5万英亩.

交易所数据显示,截至6月28日,未平仓合约升至166,598口,6月27日为165,403口.(完)