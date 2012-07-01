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亚洲 | 2012年 7月 1日 星期日 13:49 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 51.81 +1.51 +3.00 2640242

搜狐 (SOHU.O) 44.64 +2.83 +6.77 879461

网易 (NTES.O) 58.85 +0.77 +1.33 561115

百度 (BIDU.O) 114.98 +6.36 +5.86 4629931

亚信科技 ASIA.O 11.79 -0.32 -2.64 437416

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.96 +0.52 +3.87 2524935

联电 (UMC.N) 2.17 +0.10 +4.83 631748

日月光 (ASX.N) 4.07 +0.11 +2.78 1241387

矽品精密 (SPIL.O) 5.19 +0.23 +4.64 823795

和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.05 -4.20 60291

友达 (AUO.N) 4.02 +0.12 +3.08 177011

中华电信 (CHT.N) 31.43 +0.37 +1.19 56189

台湾国际航电 (GRMN.O) 38.29 +1.53 +4.16 1664348

香港

中国移动 (CHL.N) 54.67 +1.31 +2.46 320425

中国联通 (CHU.N) 12.55 +0.29 +2.37 309060

中国电信 (CHA.N) 44.02 +1.43 +3.36 44279

中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.12 +7.89 116298

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.06 -1.62 300

(完)

--编译 蔡美珍;审校

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