《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 51.81 +1.51 +3.00 2640242
搜狐 (SOHU.O) 44.64 +2.83 +6.77 879461
网易 (NTES.O) 58.85 +0.77 +1.33 561115
百度 (BIDU.O) 114.98 +6.36 +5.86 4629931
亚信科技 ASIA.O 11.79 -0.32 -2.64 437416
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.96 +0.52 +3.87 2524935
联电 (UMC.N) 2.17 +0.10 +4.83 631748
日月光 (ASX.N) 4.07 +0.11 +2.78 1241387
矽品精密 (SPIL.O) 5.19 +0.23 +4.64 823795
和信超媒体 (GIGM.O) 1.14 -0.05 -4.20 60291
友达 (AUO.N) 4.02 +0.12 +3.08 177011
中华电信 (CHT.N) 31.43 +0.37 +1.19 56189
台湾国际航电 (GRMN.O) 38.29 +1.53 +4.16 1664348
香港
中国移动 (CHL.N) 54.67 +1.31 +2.46 320425
中国联通 (CHU.N) 12.55 +0.29 +2.37 309060
中国电信 (CHA.N) 44.02 +1.43 +3.36 44279
中芯国际 (SMI.N) 1.64 +0.12 +7.89 116298
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.64 -0.06 -1.62 300
(完)
--编译 蔡美珍;审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。