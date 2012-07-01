〔美国个股〕苹果专利诉讼战一周内连两胜,三星Galaxy Nexus遭禁售

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透加州圣荷西6月29日电---美国一名法官周五批准苹果(AAPL.O)的预审禁令声请,禁止销售韩国三星电子(005930.KS)的Galaxy Nexus手机,这是一周内苹果第二度在法庭成功打击三星.
苹果与三星在好几个国家缠讼,互控对方侵权.
美国加州圣荷西地方法院法官Lucy Koh周五作出了上述裁决,几天前她还下达了一项预审禁令,禁止三星在美销售平板电脑Galaxy Tab 10.1.
苹果接连占得优势具有重大意义,因为法官很少下达预审禁令.
法官Koh在周五裁决中指出,苹果很清楚地呈示出来,如果没有禁令,苹果可能在智慧手机市场损失大量市占率,并损失大量未来智能手机的下游销售及相关商品销售.
三星声明指出,对裁决感到失望,将以一切方法确保消费者能够购买Galaxy Nexus.
根据禁令的规定,苹果必须缴交超过9,500万美元保证金,以备万一之后这项禁令遭推翻时,赔偿三星的损失.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。