〔美国个股〕苹果专利诉讼战一周内连两胜,三星Galaxy Nexus遭禁售

路透加州圣荷西6月29日电---美国一名法官周五批准苹果(AAPL.O)的预审禁令声请,禁止销售韩国三星电子(005930.KS)的Galaxy Nexus手机,这是一周内苹果第二度在法庭成功打击三星.

苹果与三星在好几个国家缠讼,互控对方侵权.

美国加州圣荷西地方法院法官Lucy Koh周五作出了上述裁决,几天前她还下达了一项预审禁令,禁止三星在美销售平板电脑Galaxy Tab 10.1.

苹果接连占得优势具有重大意义,因为法官很少下达预审禁令.

法官Koh在周五裁决中指出,苹果很清楚地呈示出来,如果没有禁令,苹果可能在智慧手机市场损失大量市占率,并损失大量未来智能手机的下游销售及相关商品销售.

三星声明指出,对裁决感到失望,将以一切方法确保消费者能够购买Galaxy Nexus.

根据禁令的规定,苹果必须缴交超过9,500万美元保证金,以备万一之后这项禁令遭推翻时,赔偿三星的损失.(完)