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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--7月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月1日(日)

2350 - 日本央行第二季短观企业景气判断指数,包括大型制造业景气判断指数.

7月2日(一)

0430 - 日本央行副总裁山口广秀就欧洲金融危机及其对亚洲的影响发表演说.

0530 - 日本能源经济研究所(IEEJ)公布短期能源需求/供应前景

企业面:

0500 - 6月新车销售数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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