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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 06:59 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆若突破101.65将上看云区底部

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* 欧元/日圆上涨2.3%,周五的欧盟突破性协议激励冒险情绪

* 中国6月制造业采购经理人指数(PMI)及韩国出口数据均优于预估,助长亚洲市场风险胃纳

* 6月高点101.63和云区底部切入位102.31有重大阻力

* 在100.50和100.00附近的买盘提供第一道支撑

* 本周初料有逢低买盘,料将测试上档. (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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