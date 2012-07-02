《台湾报摘》--工商时报7月2日

* 头版头条:

--金管会昨日改制,主委陈裕璋表示,将以五大措施打造国内金融业黄金10年.五大措施包括松绑企业发行人民币计价债券、开放优质台商回台上市柜、放宽证券投信投资大陆有价证券、推动银行人民币理财业务及持续建立两岸金融平台.

* 其他:

--寿险业持有的不动产可望在财报上展现价值.金管会主委陈裕璋昨日首度表示,对寿险业帐上庞大的不动产增值利益放入净值,他不反对、也无定见,就看保险局评估结果.

--为了2013年度的Ultrabook开发案做准备,英特尔(INTC.O)已订本月31日在台湾召开生态圈会议,市场传出英特尔届时将宣布推出低价版新处理器、或调降现有处理器售价,刺激下半年笔电买气.

--两岸货币清算协商进入紧锣密鼓阶段,本周可望于北京再度会商,党政高层说,"两岸货币清算机制建立未必需签署协议".知情人士说,政府部门可很快开放复委托让国人投资下单买卖大陆A股股票,而开放外汇指定银行承作人民币存放款、直接投资大陆金融工具等两岸金融特色业务,政院可望在近期内拍板.

--保单7月大改款,变型保单纷纷出笼,寿险业新责任准备金利率、第五回合生命表、伤害险损率新下限昨日上路,各家寿险公司为稳住保费不要调涨太多,纷纷祭出缩减保障范围、调降解约金等保单变型措施.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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