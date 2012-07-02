《台湾报摘》--工商时报7月2日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
* 头版头条:
--金管会昨日改制,主委陈裕璋表示,将以五大措施打造国内金融业黄金10年.五大措施包括松绑企业发行人民币计价债券、开放优质台商回台上市柜、放宽证券投信投资大陆有价证券、推动银行人民币理财业务及持续建立两岸金融平台.
* 其他:
--寿险业持有的不动产可望在财报上展现价值.金管会主委陈裕璋昨日首度表示,对寿险业帐上庞大的不动产增值利益放入净值,他不反对、也无定见,就看保险局评估结果.
--为了2013年度的Ultrabook开发案做准备,英特尔(INTC.O)已订本月31日在台湾召开生态圈会议,市场传出英特尔届时将宣布推出低价版新处理器、或调降现有处理器售价,刺激下半年笔电买气.
--两岸货币清算协商进入紧锣密鼓阶段,本周可望于北京再度会商,党政高层说,"两岸货币清算机制建立未必需签署协议".知情人士说,政府部门可很快开放复委托让国人投资下单买卖大陆A股股票,而开放外汇指定银行承作人民币存放款、直接投资大陆金融工具等两岸金融特色业务,政院可望在近期内拍板.
--保单7月大改款,变型保单纷纷出笼,寿险业新责任准备金利率、第五回合生命表、伤害险损率新下限昨日上路,各家寿险公司为稳住保费不要调涨太多,纷纷祭出缩减保障范围、调降解约金等保单变型措施.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
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路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。