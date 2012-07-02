《台湾报摘》--经济日报7月2日

* 头版头条:

--为扩大台资企业筹措人民币资金管道,金管会研议同步开放国内企业,到国际金融业务分行(OBU)及香港发行人民币债券,国内银行OBU也可办理相关承销业务,扩大银行业务商机.

* 其他:

--两岸货币清算协议签署倒数计时,为了抓住人民币商机,原本外汇指定银行(DBU)家数较少的银行,近来积极申设,概估今年就有上百家DBU为新增设.

--台湾中油[CHIP.UL]新任董事长林圣忠表示,上任后将订定短期发展目标,五年内让中油创造610亿台币的经营绩效,中长期要让中油成为如埃克森美孚(XOM.N)一样的国际一流石化巨擘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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