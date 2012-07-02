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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:23 BJT

〔日本股市〕日经指数延续上涨动能,欧盟决议提振人气

路透东京7月2日电---日本股市日经指数周一开盘上涨,延续其自欧元区领袖同意稳定该区域银行业之后的涨势,且无视于中国周末公布的工业数据欠佳.

日经指数.N225盘初上涨0.8%至9,068.33点.东证股价指数.TOPX也上涨0.8%,报776.01点.(完)

--编译 李婷仪;审校 侯向明

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