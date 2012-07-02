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亚洲 | 2012年 7月 2日 星期一 08:37 BJT

〔两岸金融〕台湾金管会研议开放企业赴香港或透过OBU发行人民币债券

路透台北7月2日电---为扩大台商筹资管道,台湾金管会周日表示,正研议开放国内企业赴香港或透过国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,并研议放宽具台商背景的优质企业股票在台上市柜交易.

金管会并在发布的新闻稿中称,将进一步放宽国内资产管理业者投资大陆地区有价证券限制;配合两岸货币清算机制的建立,开放国内金融机构得办理人民币存汇款业务与人民币计价的商品.

新闻稿中指出,"金融监督管理委员会组织法"自今年7月1日正式施行,行政院金融监督管理委员会更名为"金融监督管理委员会"(简称金管会),由陈裕璋主任委员继续担任改制后首任主任委员.(完)

--记者 董永年;审校 乔艳红

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