〔两岸金融〕台湾金管会研议开放企业赴香港或透过OBU发行人民币债券

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
路透台北7月2日电---为扩大台商筹资管道,台湾金管会周日表示,正研议开放国内企业赴香港或透过国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,并研议放宽具台商背景的优质企业股票在台上市柜交易.
金管会并在发布的新闻稿中称,将进一步放宽国内资产管理业者投资大陆地区有价证券限制;配合两岸货币清算机制的建立,开放国内金融机构得办理人民币存汇款业务与人民币计价的商品.
新闻稿中指出,"金融监督管理委员会组织法"自今年7月1日正式施行,行政院金融监督管理委员会更名为"金融监督管理委员会"(简称金管会),由陈裕璋主任委员继续担任改制后首任主任委员.(完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。