《台湾重要政经日程》--7月2日-12月31日

日本政经：首相安倍晋三称，日本货币政策已取得特朗普的理解
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
==================今日重要政经消息======================
7/2(一)
--11:00 台湾中油[CHIP.UL]新旧任董事长交接典礼.
--14:00 新光人寿记者会,总经理出席.
==================近期重要政经消息======================
7/4 (三)
*--14:30 ING投信举行创新金融服务发表会.
*--15:30 台塑集团举行业绩说明会.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/17(二)
--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/24(二)
--央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.
7/25(三)
--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
8/13(一)
--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
9/5(三)
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透2月17日 - 日本首相安倍晋三于议会表示： * 货币政策是由日本央行所决定 * 信任央行总裁黑田东彦，希望该行积极的货币政策能获得稳步进展 * 日本的货币政策已取得美国总统特朗普的理解 * 特朗普有关汇率的评论意指中国、而非日本(完)
2月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:14时，1港元=0.88523人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.64 5.06 1.04 建设银行 5.86 6.35 1.04 中国银行 3.63 3.95 1.04 农业
“尽管减产消息不绝于耳，但依然庞大的原油和汽油库存仍遏制上涨动能，”OANDA的资深交易员Stephen Innes表示。